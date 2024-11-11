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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Новосельцев ответил, когда Карпин покинет «Ростов»

11 Ноября 2024 • 09:59 Комментировать

Экс-игрок сборной России Иван Новосельцев высказался насчет работы Валерия Карпина на посту главного тренера «Ростова».

«То, что от него требует руководство клуба, он выполняет. Поэтому, когда Карпину самому надоест работать в донской команде, тогда их пути разойдутся», - передает слова Новосельцева телеканал «Матч ТВ».

В последнем матче «Ростов» на своем поле принимал подмосковные «Химки». Подопечные Валерия Карпина отпраздновали победу со счетом 3:1. После 15 туров Премьер-лиги «жёлто-синие» набрали 17 баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице. «Ростов» отстает от идущего седьмым «Рубина» на два пункта.

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