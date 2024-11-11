«Фратрия» отреагировала на победу «Спартака» 4:0

«Фратрия», объединение болельщиков московского «Спартака», отреагировала на крупную домашнюю победу над тольяттинским «Акроном» в рамках 15-го тура Премьер-лиги. «Красно-белые» выиграли со счетом 4:0.

«Красиво завершили первый круг РПЛ. Дальше начинаем погоню за медалями», - говорится в социальных сетях «Фратрии».

После 15 туров чемпионата России «Спартак» набрал 28 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. Команда Деяна Станковича отстает от идущего четвертым «Динамо» на два очка. В следующем туре Премьер-лиги «красно-белые» на домашнем стадионе встретятся с «Локомотивом». Дерби пройдет 23 ноября.