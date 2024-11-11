Бонгонда: «Спартак» потерял важные очки, нам нужно выигрывать»

Хавбек столичного «Спартака» Тео Бонгонда высказался о выступлении «народной команды» в первой половине нынешнего сезона чемпионата России.
«Мы сыграли много хороших игр, но потеряли некоторые очки, которые были важными. Для меня это не значит играть хорошо - нужно выигрывать игры», - приводятся слова футболиста на страницах «Чемпионата».
В рамках 15-го тура чемпионата России московский клуб на «Лукойл Арене» принимал тольяттинский «Акрон». Подопечные Деяна Станковича отпраздновали разгромную победу со счетом 4:0. После этого успеха «красно-белые» с 28 баллами занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Спартак» отстает от лидера на девять очков.
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