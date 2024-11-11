Карраскаль оценил шансы «Динамо» выиграть РПЛ

Легионер столичного «Динамо» Хорхе Карраскаль поделился мнением о шансах «бело-голубых» выиграть чемпионский титул в нынешнем сезоне РПЛ.
«У нас хорошие шансы, надо концентрироваться на работе и наших целях. В конце чемпионата будем смотреть на результаты. Важно побеждать в каждом матче, набирать свои очки», - передает слова колумбийского полузащитника «Чемпионат».
После 15 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего «Краснодара» на семь баллов. В последнем матче «бело-голубые» на своем поле победили «Пари НН» со счетом 3:1.
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