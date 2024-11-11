Карраскаль раскрыл, как относится к ЦСКА

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль высказался об отношении к своему бывшему клубу – столичному ЦСКА.

«За время, что я провёл в этом клубе, всё было хорошо. Я с уважением отношусь к ЦСКА, это должно быть на первом месте в любых отношениях», - передает слова футболиста «Чемпионат».

После 15 туров Российской премьер-лиги «Динамо» с 30 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице. Что касается ЦСКА, то «армейцы» находятся на шестой позиции.

В текущем сезоне РПЛ Карраскаль провел 12 поединков. 26-летний полузащитник записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.