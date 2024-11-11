Карраскаль: «В прошлом сезоне «Динамо» было в шаге от золота, но оно ускользнуло»

Хавбек столичного «Динамо» Хорхе Карраскаль поделился мнением о выступлении своей команды в первой половине нынешнего сезона РПЛ.
«Каждый из нас делает хорошую работу. В прошлом сезоне мы были в шаге от золота, но оно ускользнуло от нас. Есть надежда, что в этом чемпионате продолжим борьбу», - передает слова колумбийского полузащитника «Чемпионат».
В последнем матче «Динамо» одержало домашнюю победу над «Пари НН» со счетом 3:1. После 15 туров Премьер-лиги подопечные Марцела Лички набрали 30 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата страны. В следующем матче «бело-голубые» встретятся с воронежским «Факелом».
Бан пользователя