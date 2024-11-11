Силкин: «Лунёв вселил надёжность в игроков «Динамо»

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин считает, что команда стала сильнее после прихода вратаря Андрея Лунёва.

«В прошлом сезоне у Лещука были результативные ошибки. Но вратарская линия «Динамо» стала лучше с прошлого сезона. Лунёв вселил надежность в игроков», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Напомним, что Лунёв пополнил ряды «бело-голубых» минувшим летом. С того момент 32-летний вратарь провел 14 поединков за московский коллектив и пропустил 16 голов. В четырех встречах он отстоял на ноль.

После 15 туров РПЛ «Динамо» с 30 очками занимает четвертое место в таблице.