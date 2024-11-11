Дубли Батракова, Угальде, Комарова и железная воля Карасёва: Как прошёл 15-й тур РПЛ

Ноябрьский перерыв в чемпионате России наступил как раз по истечении первого круга. Интересно, что «Краснодар» опережает «Зенит» на одно очко, забив на один гол меньше, а пропущенных мячей у них поровну. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» – о том, что интересное произошло в восьми матчах пятнадцатого тура Российской премьер-лиги.

Второй подряд отскок «Локомотива»

В субботу состоялись четыре встречи. Первые две из них завершились 2:1. А две вечерние, прошедшие частично параллельно, закончились 3:1. Открывали тур «Локомотив» с «Факелом». По игре «железнодорожники» начали этот матч лучше, чем две предыдущие домашние встречи в чемпионате (которые они выиграли по 1:0). Но открыли счёт «путейцы» лишь на исходе тридцатой минуты.

Во втором тайме у «красно-зелёных» не получилось спокойно довести матч до победы – получилось с нервами. Поставив на удержание счёта, «Локо» пропустил на 84-й минуте от Маркова. Команда Галактионова второй тур подряд вырвала победу в районе 90-й. Как и в первом тайме, Батраков реализовал пенальти, назначенный после ВАРа. Дубль Алексея позволил ему на два гола опередить Кордобу в гонке бомбардиров.

Махачкалинское «Динамо» победило впервые за восемь туров. Хотя близок был «Оренбург» к своему выигрышу впервые за четырнадцать туров. Сахархизан забил в Каспийске в первом тайме с пенальти, а хозяева воплотили собственные атаки в волевой успех уже в концовке. Голы Касинтуры и Агаларова обеспечили камбэк «Динамо». Прохин не сдержался и после финального свистка наработал себе дисквалификацию наверняка с внушительным штрафом.

«Птенцов» Карпина наконец прорвало

«Ростов» выиграл второй раз подряд, если вместе с Кубком. А в Премьер-лиге команда Карпина победила также впервые за восемь туров. «Химкам» не повезло встать на пути донского коллектива. Дубль Комарова, которого в «Ростове» именуют «Комарингой», составил половину от общего числа голов в этом матче. Ещё забитыми пенальти обменялись Осипенко, достигший отметки в 25 голевых действий в РПЛ, да Мирзов.

Личка в этот раз не ругался матом на пресс-конференции. Вс ё-таки против «Пари НН» «Динамо» набрало три очка. В пятой официальной игре подряд с участием «бело-голубых» произошёл быстрый обмен голами. Здесь – усилиями Чавеса (с пенальти) и достигшего отметки в 25 лет Боселли. Дальше забивали лишь динамовцы. До перерыва – Нгамалё (с помощью оппонента), после – Чавес в девятку. Тюкавин третий матч без личного гола (пенальти бить не рискует).

ЦСКА, если упростить, повторил с «Крыльями Советов» сценарий «Локомотива» с «Факелом». Вспомнил, как забивать, Дивеев – отличился в Самаре перед перерывом. Ворота «армейцев» во втором тайме поразил арендованный спартаковец Дмитриев, а победу гостям принёс, выйдя на замену, Круговой. Если б не каркас ворот и Акинфеев, то пропустил бы ЦСКА больше одного мяча. А так 1:2.

«Краснодар» таки не безупречен

«Спартак» не заметил Дзюбу. Тот оказался полностью выключен из игры на «Лукойл Арене». «Акрон» типично пропустил от топ-клуба четыре или пять мячей. В данном случае – четыре. Безответных. По два гола в ворота тольяттинцев прописали Бонгонда и Угальде. Если копать глубже, то своеобразный дубль и у Мартинса – по ассистам. На фоне крупной победы «красно-белых» внезапно прогремело известие об отставке Амарала.

«Зенит» прошёл стресс-тест в Грозном. Арсен Адамов забил за «Ахмат» клубу, из которого он арендован, уже на второй минуте. Но петербуржцы быстро взяли в себя руки и успокоили хозяев голами на классе Мантуана и Кассьерры. Потом зенитовцы в целом занимались удержанием счёта, а Барриос и Клаудиньо – выяснением отношений с Гандри. В итоге могли и наказаться питерцы – Садулаев в концовке попал в штангу. 1:2.

«Краснодару» тоже пришлось отыгрываться – в гостях у «Рубина». И ладно, что Чумич гостям забил, так ещё должен был забивать Даку, но не реализовал пенальти во втором подряд матче. В начале второго тайма Черников сравнял счёт, а концовка обернулась скандальным решением Карасёва не засчитать гол Олусегуна. В итоге победная серия «Краснодара» остановлена на отметке в одиннадцать матчей РПЛ. Вот и сотый матч Кордобы за «быков». 1:1 – день рождения Мурада Мусаева несколько омрачён был. Правда, Агкацев изобрёл отговорку.

Кирилл Иванцов