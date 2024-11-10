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Пономарёв: «У Акинфеева сумасшедшая реакция, когда он стоит на линии»

10 Ноября 2024 • 23:33 Комментировать
Крылья Советов
1:2
ЦСКА Москва

Эксперт Владимир Пономарёв отметил роль вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в победном результате матча 15-го тура Премьер-лиги против «Крыльев Советов» (2:1).

«Акинфеев прекрасно сыграл, в первую очередь, за счет опыта. Во-вторых, у него сумасшедшая реакция, когда он стоит на линии», - заявил ветеран «красно-синих» в интервью Betonmobile.

Пономарёв добавил, что любовь к футболу и максимальная самоотдача - дополнительные факторы футбольного долголетия Акинфеева.

Напомним, что в концовке встречи голкипер ЦСКА отбил два удара в упор, а в ответной атаке команда Марко Николича забила победный гол.

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