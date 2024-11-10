Рахимов: «Хотелось бы, чтоб в первом тайме доводили игру до положительного завершения»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Любите такие эмоциональные игры?

- Эмоциональные - люблю, счет не люблю.

- В последний момент вроде бы все смирились, что был гол, и вот увидели это нарушение правил. Что чувствовали в тот момент, когда вроде бы игра была ваша? Весь матч хорошо играли, первый тайм вообще был ваш. Во втором - здорово оборонялись и контратаковали. И такой гол на 87-й минуте. В моменте какие были чувства?

- В моменте казалось, что как-то несправедливо, что пропустили и можем упустить. Но потом я услышал сзади подсказ, что там была прямая нога. Естественно в этот момент я уже сам стал об этом говорить. Потом уже посмотрели. Мы однозначно не заслужили поражение.

- Понравилась игра вашей команды в целом сегодня? Все, что задумывалось, исполнено?

- Да. Очень неплохо, особенно те моменты, когда мы выжимали соперника и играли в среднем блоке в хороший прессинг, когда читали все эти моменты, когда очень много мячей перехватывали, особенно по первому тайму. У нас были хорошие переходы из обороны в атаку, мы создали несколько моментов. У нас очень неплохо сегодня работали стандарты, поэтому, наверное, определенное удовлетворение есть. Все-таки хотелось бы, чтоб в первом тайме доводили игру до положительного завершения, но, к сожалению, так бывает. По самой игре нет никаких вопросов.

- Честный вопрос про Даку, один гол осенью, два незабитых пенальти. Нормально всё в эмоциональном плане с лучшим игроком команды в этом сезоне?

- Всё нормально, потому что такие моменты случаются. Я думаю, что он очень сильно переживает. Вы просто не знаете, что он всю неделю, все эти несколько дней брал мяч, ставил и бил пенальти. Он все забил на тренировке. Поэтому, естественно, и для него это определенный шок. Но что делать? В этой ситуации надо игрока поддержать.

- Вопрос про эмоции. В самой концовке что там случилось?

- Я упустил, поэтому не побежал туда, а пошел.