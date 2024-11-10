Мусаев: «Это смешно, Карасёв, если бы он судил в Европе, он бы из ста голов сто таких бы засчитал»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Рубином».

- Сумасшедшая игра вышла. Я думаю, всем нейтральным болельщикам понравилась. Как вам изнутри?

- Начали плохо, там были моменты, где небрежно играли, дали заработать угловой, упустили футболиста, заработали пенальти для соперника после потери в середине. Но потом молодцы, после этого, после 30-й минуты стали создавать моменты и во втором тайме играли хорошо, контролировали игру, практически ничего не дали создать «Рубину» во втором тайме, убрали эти недочеты и забили победный гол. Я считаю, что это чистый гол, в Англии и Лиге чемпионов… Он играет в мяч! Потом по касательной, не знаю, там кончиком шипа проезжает по бутсам. Это смешно, Карасёв, если бы он судил в Европе, он бы из ста голов сто таких бы засчитал.

- Понятно ваше недовольство. А в целом по второму тайму как «Краснодар» преобразился, как начал давить вас полностью устроила команда?

- По самоотдаче и желанию - да. Единственное, что можно было играть больше вперед более вертикально. Иногда разыгрывали до верного, особенно в концовке. Нужно было больше дать давление. Игра получалась, надо было больше играть на нападающих.

- Мы слышали один подсказ от вас в первом тайме. Вы говорили: «Ребята не понимают, что в нашей игре нужна каждая мелочь». Что это было?

- Это то, с чего я начал. Как забили нам гол? Кайо на мяче, вместо того, чтобы выбить в поле, играет неаккуратно, мяч уходит на угловой. Теряет своего игрока, с которым он должен играть, забивают гол. Эду теряет мяч в легкой ситуации, зарабатывают пенальти. Вот из этих мелочей, как пазл, строится всё. Во втором тайме было гораздо лучше. Поймите, это тяжело. Сейчас экватор чемпионата, мы прошли большой путь, ребята отдаются и стараются, поэтому надо убрать эмоции и в целом сказать им спасибо за игру.