Вопреки кому «Краснодар» не проиграл «Рубину»

«Краснодар» прервал двузначную победную серию в чемпионате, оступившись на «Рубине». «Быки» должны благодарить Агкацева, взявшего пенальти от Даку, иначе с 2:0 отыграться было бы куда труднее. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно объясняет, кто из «чёрно-зелёных» приносил им на поле вред, а не пользу.

Статистика матча: владение мячом – 35:65, удары по воротам – 7:12 в створ – 4:8, угловые – 7:5.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

КАЙО – 3,0. Наверное, для «Краснодара» было бы лучше, чтобы Диего Коста пропустил из-за дисквалификации прошлый матч – с «Оренбургом» (хотя ещё вопрос, поскольку там соперник «быков» имел немало моментов). А то подменивший его Кайо – отдельная песня. Прилично почудил этот парень в обороне «быков» в сезоне-2020/2021, когда «Краснодар» занял в РПЛ глубокое десятое место. Годы идут, но надёжности у Кайо не добавляется.

Он не удержал Чумича на стандарте, когда «Рубин» открывал счёт. Да и в целом Кайо регулярно заигрывал с огнём в своей штрафной площадке. В частности, привёз совершенно не нужный угловой в компенсированное время и порушил надежды «чёрно-зелёных» ещё раз попробовать вырвать победу. Мурад Мусаев посвятил Кайо не одну тираду с бровки. Может, стоило отрядить в старт не его, а Арутюняна?

ВИТОР ТОРМЕНА – 3,0. Пожарная динамика Кайо передалась и Тормене. В отсутствие Диего Косты именно перед ним встала необходимость исполнять роль ключевого звена обороны, однако поплыл Тормена вместе с Кайо. Позиционные ошибки и неаккуратная игра с организацией пенальти в свои ворота – вот составляющие антирейтинга Тормены.

ДАНИЛА КОЗЛОВ – 2,0. У «Краснодара» и с Виктором Са левый фланг не блистал, но когда тот травмировался, стало ещё хуже. Статистика Козлова – полный аут. За первый тайм он потерял мяч пять раз. Бывает и больше, скажете? Так коснулся же его всего семь раз! Козлов отдал пять передач за 45 минут, три из которых оказались неточными.

Данила попробовал себя в двух единоборствах – и оба проиграл. Правда, иногда всё-таки попадал в объектив камеры крупным планом сбоку за компанию. Заменивший Козлова в перерыве Олусегун сыграл на порядок лучше, хотя тоже мало участвовал во взаимодействиях (всего восемь передач, точных – четыре). Зато Олусегун помог гостям в эпизоде с засчитанным голом и забил незасчитанный в ситуации, где его вины точно не было.

Кирилл Иванцов