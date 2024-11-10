Агкацев: «Мы непривычны к такому холоду»

Лучший футболист встречи «Рубин» - «Краснодар» Станислав Агкацев для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Видимо, вы не очень довольны тем, как всё случилось?

- Да, конечно, настраивались только на победу и никакой другой результат не рассматривали. Конечно, все расстроены, потому что не удалось забрать три очка.

- Очень крутой матч получился эмоционально. Как внутри это чувствовалось?

- Конечно, напряжение было до последней секунды. «Рубин» - такая цепкая команда, очень много единоборств, поэтому настраивались на тяжелую игру, и такой она получилась. Плюс еще погода и поле не лучшего качества. Наверное, это мешало нам, но все равно ребята все старались и пытались победить.

- Погода - холод или что-то другое?

- Да, конечно, холод. Мы непривычны к такому холоду.

- Вопрос по вашей команде, чего в итоге не хватило? Вроде и моменты были во втором тайме, создавали и напрягали в концовочке.

- Да, моменты были, могли победить и в первом тайме могли забивать, во втором. Не лез мяч в ворота, ничего страшного. Надеюсь, в следующих играх будет залетать.