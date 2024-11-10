«Рубин» прервал 11-матчевую победную серию «Краснодара» в РПЛ

Сегодня, 10 ноября, «Краснодар» не смог одолеть на выезде «Рубин» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги. Встреча между командами завершилась со счетом 1:1.

Данный результат позволил «Рубину» прервать победную серию «Краснодара» в рамках РПЛ, которая продолжалась на протяжении 11 матчей.

При этом «быки» продлили свою беспроигрышную серию в РПЛ до 17 игр. Команда Мурада Мусаева еще не проигрывала в текущем сезоне, а последняя осечка случилась 11 мая в выездном матче со «Спартаком» (0:1).

«Краснодар» завершил первую часть чемпионата России на первом месте, набрав 37 очков в 15 турах. Отрыв от идущего вторым «Зенита» составляет один балл.