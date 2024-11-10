Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения

«Рубин» и «Краснодар» замыкали первый круг чемпионата России. На этот матч был дисквалифицирован ключевой защитник «быков» Диего Коста. Мурад Мусаев именно 10 ноября праздновал своё 41-летие. А Джон Кордоба проводил 100-й матч в футболке «быков».

«Краснодар» находился на пороге двенадцатой победы подряд в рамках чемпионата. Она позволила бы «чёрно-зелёным» выиграть первый круг с отрывом от «Зенита» в три очка. В случае ничьей преимущество «быков» над вторым местом измерялось бы одним баллом. Если бы «Краснодар» проиграл, он остался бы лидером таблицы, поскольку превосходит «Зенит» по личным встречам (точнее, по личной встрече).

«Краснодар» мог бы при определённых условиях встретиться с «Зенитом» посреди рабочей недели в рамках Кубка, но команда Мурада Мусаева попала в плей-офф Пути регионов и сыграет там в конце ноября с «Тюменью». Вот «Рубин» в среду проводил матч кубкового четвертьфинала Пути РПЛ против ЦСКА – и был там ближе к победе при 0:0.

Казанцы против «Краснодара» сделали ставку на быстрый гол, который не забили, но пару раз потревожили оборону гостей. Даку самому не удалось пробить на первой минуте, зато вскоре Мирлинд справа отпасовал на Шабанхаджая, не попавшего в ворота из хорошей позиции.

Дали визитёры пробить Чумичу с линии штрафной площади – вне створа. «Краснодар» организовал нечто подобное. Батчи справа отдал передачу к центру на Черникова – тот ударил мимо. У «Рубина» Кабутов подал стандарт опять справа, и удар Тесленко головой отразил Агкацев.

Другое дело – навес Кабутова с углового с левого фланга. Кросс пришёлся к ближней штанге, Даку скинул на дальнюю, и уже её замкнул Чумич. 1:0. «Краснодар» начал проигрывать в матче РПЛ впервые после 18 августа. А ведь едва «быки» не стали гореть 2:0…

Тормена в своей штрафной неаккуратно зацепил ногу Даку. Сергей Карасев, поглядев в ВАР-монитор, объявил: «После видеопросмотра: игрок номер 3 команды «Краснодар» совершил наступ в штрафной площади. Решение – пенальти и жёлтая карточка».

Даку не забил одиннадцатиметровый во втором подряд матче – ударил в левую часть створа, а Агкацев парировал. Как гости могли сравнять счёт до перерыва? Кордоба в чужой штрафной получил пас от Сперцяна, прокрутился и оставил мяч Черникову, попавшему в левую штангу.

По итогам первого тайма xG был 1,58-0,45. То есть по делу «Рубин» выигрывал 1:0. Но долго такой счёт во втором тайме не продержался. Батчи слева сделал проброс в ближнюю часть вратарской на Олусегуна, который в перерыве заменил Козлова…

Ставер оказался в неудобной ситуации и отразил мяч, во вратаря «Рубина» ещё там врезался полевой партнёр. Последовали добивания от Кордобы и Черникова – блокировки, спасения и рикошеты всё-таки не спасли хозяев. Мяч проскочил в сетку – 1:1.

53-й номер «Краснодара» Черников забил ровно на 53-й минуте. Пока «быки» были на подъёме, им не удалось выйти вперёд, и наступил у них некий спад, игра отпружинила от ворот «Рубина». Требовалось «чёрно-зелёным» вытаскивать победу на морально-волевых.

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Мусаев выпустил на замену Кастаньо со Смоловым. Фёдор на 81-й минуте поспособствовал убойному моменту для Кордобы. Пройдя справа, Смолов через рикошет от Вуячича довёл мяч до Джона, который умудрился попасть в Кабутова, а новый удар Кордобы потащил Ставер.

«Чёрно-зелёные» реально включились вырывать победу. И почти сделали это. Нижегородов под давлением в своей штрафной отдал пас назад Вуячичу. Тот попытался выбить мяч, но от подкатившегося Сперцяна произошёл рикошет на Олусегуна, пославшего мяч в левую девятку.

Но судьба отобрала этот гол у «Краснодара». Видеоассистенты позвали Карасёва к монитору. Главный арбитр долго оценивал эпизод, а потом объявил по громкой связи: «После видеопросмотра капитан команды Сперцян № 10 нарушил правила в штрафной площади. Решение – штрафной удар в пользу «Рубина» и жёлтая карточка номеру 10».

В подкате там Сперцян сначала сыграл в мяч, но затем заехал в голеностоп Вуячичу. «Рубин» чудом спасся от поражения. В конце xG был уже в пользу гостей – 1,8-2,22. «Краснодар» прервал свою суперсерию на отметке в одиннадцать победных матчей в РПЛ. На ноябрьский перерыв команда Мусаева ушла лидером с преимуществом всего в одно очко над «Зенитом».

Кирилл Иванцов