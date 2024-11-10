«Спартак» должен быть в тройке» — Мостовой

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о результатах «красно-белых» в первом круге чемпионата России.

— Оценивать надо в конце. А так все нормально. Я остаюсь при своем мнении, что «Спартак» должен быть в тройке, — цитирует Мостового «Чемпионат».

При этом эксперт признался, что его удивляет нахождение «Локомотива» в топ-3, но впереди есть еще вторая половина чемпионата.

После 15 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на счету 28 зачетных баллов. Отставание «красно-белых» от идущего на третьей позиции «Локомотива» составляет шесть очков.