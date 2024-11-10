Кечинов оценил игру Бонгонды

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о высокой результативности в последних матчах вингера «красно-белых» Тео Бонгонды.

«У Бонгонда очень удачный период — забил «Пари НН», ЦСКА, сейчас «Акрону» два. Это хорошо, пусть так и продолжает», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Бонгонда провел 15 матчей, в которых четыре раза поразил сетку ворот соперников и оформил два ассиста.

По итогам 15 туров «Спартак» идет на пятой строчке в чемпионате России, имея на счету 28 очков. В следующем туре подопечных Деяна Станковича ждет дерби с «Локомотивом».