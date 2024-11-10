Кечинов: «Спартак» был на голову сильнее «Акрона»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился комментарием о крупной победе «красно-белых» над «Акроном».

Встреча 15-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 4:0. По два мяча забили вингер Тео Бонгонда и форвард Манфред Угальде.

— «Спартак» был на голову сильнее «Акрона», владел преимуществом, забил четыре, мог и еще столько же. Результат абсолютно по делу, — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

«Спартак» завершил первый круг РПЛ на пятой позиции, добыв 28 очков в 15 сыгранных турах.

В следующем туре чемпионата России подопечные Деяна Станковича примут дома «Локомотив». Столичное дерби запланировано на 23 ноября.