«Краснодар» отыгрался в матче с «Рубином» в начале второго тайма

В последнем матче первого круга Премьер-лиги «Рубин» принимает «Краснодар». Коллектив Рашида Рахимова выиграл первый тайм у лидеров благодаря голу Николы Чумича. На 53-й минуте противник отыгрался - после заброса Жоау Батчи Олакунле Олусегун не добрался до мяча, от груди вратаря снаряд отскочил к Джону Кордобе, но удар колумбийца парировал кипер, а Александр Черников с отскока всё-таки пробил мимо голкипера и защитников.

На табло 1:1, «Краснодар» вышел на чистое первое место в онлайн-таблице, соперник - седьмой. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.