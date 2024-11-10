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«Краснодар» отыгрался в матче с «Рубином» в начале второго тайма

10 Ноября 2024 • 21:05 Комментировать
Рубин
1:1
Краснодар
окончен

В последнем матче первого круга Премьер-лиги «Рубин» принимает «Краснодар». Коллектив Рашида Рахимова выиграл первый тайм у лидеров благодаря голу Николы Чумича. На 53-й минуте противник отыгрался - после заброса Жоау Батчи Олакунле Олусегун не добрался до мяча, от груди вратаря снаряд отскочил к Джону Кордобе, но удар колумбийца парировал кипер, а Александр Черников с отскока всё-таки пробил мимо голкипера и защитников.

На табло 1:1, «Краснодар» вышел на чистое первое место в онлайн-таблице, соперник - седьмой. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Краснодар

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