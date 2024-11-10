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Дивеев получил травму

10 Ноября 2024 • 20:50 Комментировать
РОССИЯ
...
Бруней
15.11 19:00

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о своём состоянии после игры с «Крыльями Советов».

В 15-м туре чемпионата России «армейцы» одолели на выезде самарский коллектив со счетом 2:1.

«Есть небольшой дискомфорт в задней поверхности бедра. Минуте на 60‑й схватился за нее», — приводит слова Дивеева «Матч ТВ».

Футболист добавил, что пока не может ничего сказать о своем участии в предстоящих матчах сборной России, так как сначала предстоит сделать МРТ.

В текущем сезоне 25-летний Дивеев принял участие в 20 матчах во всех турнирах и забил шесть мячей.

15 ноября сборная России проведет контрольный поединок против Брунея, а 19-го числа сыграет с Сирией.

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