Мостовой оценил победу «Спартака» над «Акроном»

В воскресенье «Спартак» на своём поле разгромил «Акрон» со счётом 4:0 в матче пятнадцатого тура чемпионата России. Комментарий по поводу этого матча дал известный в прошлом футболист Александр Мостовой.

«По матчу можно сказать, что на поле вышла и играла лишь одна команда. Второй команды я не заметил, и непонятно, что случилось с «Акроном». Думаю, «Акрону» повезло, что счёт лишь 4:0, потому что можно было и пять, и шесть забивать», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Добавим, что «Спартак» завершил первый круг Российской премьер-лиги на пятой строчке в турнирной таблице. Впереди пауза на матчи сборных, а затем «красно-белых» ждёт дерби против «Локомотива». Команды сыграют в субботу, 23 ноября.