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Кечинов положительно оценил работу Амарала в «Спартаке»

10 Ноября 2024 • 20:41 Комментировать
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23.11 18:00

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о проделанной работе Томаша Амарала на посту спортивного директора «красно-белых».

Сегодня, 10 ноября, пресс-служба «Спартака» объявила о прекращении сотрудничества с португальским специалистом.  

«Учитывая, что Амарал привел в «Спартак» Барко, мне кажется, это хорошая работа. Это игрок высокого уровня», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Эксперт подметил, что в новом сезоне раскрылся Угальде, а покупка Абены была по просьбе главного тренера Деяна Станковича, поэтому здесь винить Амарала не стоит.

Кечинов предположил, что «Спартак» рассчитывал подписать больше игроков уровня Барко, но у Амарала не получилось этого сделать, отсюда и разочарование со стороны руководства.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Деян Станкович Валерий Кечинов Эсекьель Барко Манфред Угальде Томаш Амарал ещё теги

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