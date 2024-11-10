Кечинов положительно оценил работу Амарала в «Спартаке»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о проделанной работе Томаша Амарала на посту спортивного директора «красно-белых».

Сегодня, 10 ноября, пресс-служба «Спартака» объявила о прекращении сотрудничества с португальским специалистом.

«Учитывая, что Амарал привел в «Спартак» Барко, мне кажется, это хорошая работа. Это игрок высокого уровня», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Эксперт подметил, что в новом сезоне раскрылся Угальде, а покупка Абены была по просьбе главного тренера Деяна Станковича, поэтому здесь винить Амарала не стоит.

Кечинов предположил, что «Спартак» рассчитывал подписать больше игроков уровня Барко, но у Амарала не получилось этого сделать, отсюда и разочарование со стороны руководства.