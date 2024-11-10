Эсковаль: «Бонгонда – один из лучших дриблёров РПЛ»

Защитник «Акрона» Родриго Эсковаль высказался о составе московского «Спартака».

По мнению Эсковаля, на данный момент в «Спартаке» собранны игроки высокого уровня.

«Тот же Бонгонда – один из лучших дриблеров в чемпионате России, он все время ищет свободное пространство. Безусловно, линия атаки у «красно-белых» одна из лучших в лиге», — приводит слова Эсковаля «ВсеПроСпорт».

В 15-м туре Российской премьер-лиги «Акрон» проиграл на выезде «Спартаку» с крупным счетом 0:4.

В текущем сезоне Бонгонда принял участие в 15 матчах РПЛ, в которых забил четыре мяча и стал автором двух результативных передач.