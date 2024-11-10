Газизов отреагировал на вызов Волка в сборную России

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк получил вызов в сборную России на ноябрьский сбор. Комментарий на этот счёт дал генеральный директор «Динамо» - Шамиль Газизов.

По словам Газизова, Волк своей работой доказал, что заслуживает места в рядах национальной команды.

«Это только первый шаг, сейчас он познакомиться с Карпиным, Кафановым, тренерским штабом и другими ребятами. Для нас очень почётно, что уже второй наш игрок вызван в главную сборную», - цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

В ноябре сборная России проведёт два домашних товарищеских матча – против Брунея и Сирии. Игры состоятся 15 и 19 ноября в Краснодаре и Волгограде соответственно.