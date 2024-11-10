Тедеев: «Если Карпин спросит, то я за то, чтобы Дзюба был в сборной России»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев ответил на вопрос, заслуживает ли нападающий Артём Дзюба места в национальной сборной России.

«Если бы Дзюба не получил травму, ему было бы легче рассчитывать на вызов. Если Валерий Георгиевич меня спросит, то я, безусловно, за то, чтобы он был в сборной», - цитирует Тедеева Sport24.

Ранее 36-летний Артём Дзюба заявил о готовности принять вызов в сборную России. По словам футболиста, он готов играть даже в товарищеских матчах национальной команды против не самых статусных соперников.

В последний раз Дзюба играл за сборную России летом 2021 года на чемпионате Европы.