Пономарёв: «У ЦСКА Николича нет ни игры, ни результата»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об игре «армейцев» в текущем сезоне чемпионата России.

Эксперт заявил, что под руководством Марка Николича у ЦСКА нет не только игры, но и результата.

— Порой так бывает, что игры нет, а результат – хороший. Или наоборот: результат неудачный, зато игра нравится зрителям. Но у ЦСКА Николича на данный момент нет ни того, ни другого, — цитирует Пономарёва «ВсеПроСпорт».

По мнению специалиста, «армейцам» не хватает дисциплины, каждый в команде думает только о себе.

ЦСКА завершил первый круг на шестом месте в чемпионате России. За 15 матчей «красно-синие» набрали 27 очков.