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В сборную России вызван Волк

10 Ноября 2024 • 20:05 Комментировать

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк получил вызов в сборную России. Об этом рассказывает пресс-служба клуба.

В сезоне 2024/2025 Волк провёл 18 официальных матчей, в которых пропустил 16 голов. За национальную сборную России 23-летний Волк ещё не выступал.

Как известно, в скором времени сборная России проведёт товарищеские матчи против Брунея и Сирии. Первая игра состоится 15 ноября в Краснодаре, а вторая – 19 ноября в Волгограде.

Отметим, что в условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России уже больше двух с половиной лет может проводить только товарищеские матчи.

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