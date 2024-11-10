В сборную России вызван Волк

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк получил вызов в сборную России. Об этом рассказывает пресс-служба клуба.

В сезоне 2024/2025 Волк провёл 18 официальных матчей, в которых пропустил 16 голов. За национальную сборную России 23-летний Волк ещё не выступал.

Как известно, в скором времени сборная России проведёт товарищеские матчи против Брунея и Сирии. Первая игра состоится 15 ноября в Краснодаре, а вторая – 19 ноября в Волгограде.

Отметим, что в условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России уже больше двух с половиной лет может проводить только товарищеские матчи.