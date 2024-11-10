В «Спартаке» много балласта: от кого нужно избавиться «красно-белым» ближайшей зимой

Зимняя пауза в российском футболе не за горами, а это значит, что вскоре откроется трансферное окно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о том, с кем нужно попрощаться «Спартаку» в ближайшее время.

Вратари

Зимой вряд ли будут какие-то перестановки на этой позиции, но после окончания сезона «Спартак» наверняка покинет Александр Селихов, контракт которого истекает в июне 2025 года. «Красно-белым» давно пора бы избавиться от 30-летнего голкипера, который много времени проводит в лазарете.

Защита

По-хорошему «Спартаку» нужно отправить Абену туда, откуда его вытащил Деян Станкович, но, конечно, все понимают, что этого не произойдёт. По этой причине среди центральных защитников главным кандидатом на выход является Алексис Дуарте. Парагваец практически не играет при сербском тренере, а слухи уже активно отправляют его обратно в Южную Америку.

Даниил Хлусевич — ещё один кандидат на выход среди защитников. В этом сезоне игрок обороны показывает ужасную игру, хотя совсем недавно Валерий Карпин рассматривал его основным левым защитником в сборную России, даже при том, что это неродная его позиция.

Центр поля

Здесь у «Спартака» явный перебор футболистов, ведь даже не все игроки попадают в заявку на матч. Начнём с тех, кого «Спартаку» точно следует сохранить. В первую очередь речь идёт об Эсекьеле Барко, который только летом присоединился к команде. Позиция Наиля Умярова тоже не обсуждается, так как он единственный профильный опорник в команде. Руслана Литвинова в счёт не берём, Станкович видит его центральным защитником.

Левой восьмёркой Станкович видит Барко, а на подмену ему периодически выходят Даниил Зорин и Михаил Игнатов. Поговаривают, что Зорин собрался в аренду за игровой практикой, но логичнее было бы расстаться с Игнатовым, который к 24 годам так и не смог реализовать свой потенциал, и предоставлять больше шансов молодому Зорину, ведь в «Спартаке» его считают настоящей будущей звездой.

На второй восьмёрке играют Мартинс, Зобнин и Пруцев. Любопытно, что основным на этой позиции начинал Зобнин, после чего место в составе заслуженно завоевал Мартинс, но в последних играх основным стал Пруцев. Как минимум один здесь лишний, но Пруцев — уникальный футболист, только почему-то все тренеры понимают это не сразу, однако каждый раз он своей работой завоёвывает место в основе. Зобнина «Спартак» вряд ли отдаст, ведь потеря второго капитана за полгода пагубно отразится на атмосфере внутри команды, а также снова будет неоднозначная реакция со стороны болельщиков. Методом исключения остаётся Мартинс, на которого есть спрос из сильнейших лиг Европы.

Атакующая линия

И здесь у «Спартака» перебор исполнителей, но если избавиться от всех ненужных, то придётся подписывать новичков. На левом фланге место в основе уже полностью принадлежит Маркиньосу, а подменять его там могут Игнатов, Медина, Мангаш и Зиньковский, причём Антон является последним выбором Станковича. Зиньковский ужасно выглядит на протяжении всего 2024 года, поэтому, как кажется, пришло время для расставания с этим активом.

После новостей в СМИ о возможной продаже Бонгонды и нескольких матчей на скамейке, конголезец неожиданно начал забивать и демонстрировать хорошую игру. Вероятно, Бонгонда получит ещё один шанс до конца сезона.

На позиции центрального форварда у «Спартака» есть Манфред Угальде, Шамар Николсон и Виллиан Жозе. Очевидно, что Угальде — первый выбор Станковича, а Шамар при необходимости может подменить его в любой момент. Жозе же так и не смог себя проявить после перехода из «Бетиса», поэтому зимой «Спартак» намерен найти ему новый клуб, чтобы подписать на его место более полезного форварда.

Подведём итоги

Из линии защиты «Спартаку» желательно расстаться с Дуарте и Хлусевичем. В центре поля «красно-белым» можно было бы продать Игнатова и Мартинса, а среди атакующих игроков на выход стоит Зиньковский, но при условии покупки нового вингера можно рассмотреть и трансфер Медины. Кроме того, «Спартаку» нужно пристроить 32-летнего Жозе, который не пришёлся ко двору в коллективе Станковича.

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Дмитрия Миляев