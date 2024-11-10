Из-за них «Зенит» мог потерять очки: три худших игрока матча против «Ахмата»

Ставим оценки футболистам Сергея Семака

Сложно было «Зениту» в Грозном. Всего пару дней назад резерв питерской команды разгромил «Ахмат» на своём поле, а в гостях основе пришлось знатно помучиться. Тут и гол, пропущенный на второй минуте. И штанга, зазвеневшая на последних секундах. И победа скользкая, минимальная, вполне мог (даже должен был) «Зенит» потерять очки в Грозном.

Из-за кого же так получилось? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Семака.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

КЛАУДИНЬО – 4,5. Единственный из основы «Зенита», кто не отдыхал посреди недели. Может быть, это и сказалось, а может Клаудиньо просто не смог освоиться под прессом «Ахмата». Исмаэл и Камилов встречали его жёстко, быстро, а бразилец с каждой минутой нервничал всё больше.

16 потерь у Клаудиньо, восемь проигранных единоборств из 12, три фола. Ещё и на дриблинге бразильца прошли дважды. А опаснейший стандарт на последних минутах он превратил в контратаку «Ахмата» и попадание в штангу.

ДЕНИС АДАМОВ – 4,5. Видно, как страдает «Зенит» без уверенного голкипера. Денис Адамов пропустил от однофамильца на второй минуте и сразу же задрожал. Только усилиями полузащиты и обороны питерцы отодвигали игру от своих ворот, на последнем рубеже уверенности не чувствовалось.

Ни одного толкового спасения Денис не совершил (всего один сейв накопил) и заставил Семака вспоминать о травме Латышонка.

ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ – 4,0. Не справился с Садулаевым, распалив голевую атаку «Ахмата» уже на второй минуте. Лечи без проблем обострял из-под Караваева, так и отдав голевую передачу на Адамова.

Не получались у Вячеслава и передачи вперёд, только одна диагональ из четырёх достигла адресата. Такую игру своего крайнего защитника Семак вытерпел всего тайм.