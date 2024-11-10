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Из-за них «Зенит» мог потерять очки: три худших игрока матча против «Ахмата»

10 Ноября 2024 • 19:58 Комментировать
Ахмат
1:2
Зенит
окончен

Ставим оценки футболистам Сергея Семака

Сложно было «Зениту» в Грозном. Всего пару дней назад резерв питерской команды разгромил «Ахмат» на своём поле, а в гостях основе пришлось знатно помучиться. Тут и гол, пропущенный на второй минуте. И штанга, зазвеневшая на последних секундах. И победа скользкая, минимальная, вполне мог (даже должен был) «Зенит» потерять очки в Грозном.

Из-за кого же так получилось? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Семака.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

Протокол игры  
Ахмат1:2Зенит
(1:0) Адамов Арсен2'  
  9'Мантуан Густаво (1:1)
  21'Кассьерра Матео (1:2)
Шелия ГиоргиЖиров АлександрГандри НадерШвец АнтонАдамов АрсенИсмаэл СилваКамилов Владислав  90'Тодорович ДаркоУткин Даниил 73' (Диале Мауро Луна ( 73') Самородов Максим 77' (Ковачев Светослав ( 77') Садулаев Лечи  51'
Запасные: Уциев РизванМацуев МинкаилДиванович ЗаимМагомедов ЯхьяИбишев Турпал-АлиЯкуев МагомедОпарин Михаил
Адамов ДенисКараваев Вячеслав 46' (Алип Нуралы ( 46') Эракович СтрахиньяНино IIIДуглас СантосМантуан Густаво 67' (Педро дос Сантос ( 67') Барриос Вильмар  81'КлаудиньоГонду Лусиано 63' (Соболев Александр Сергеевич ( 63') Кассьерра Матео 87' (Ерохин Александр ( 87') Мостовой Андрей 87' (Горшков Юрий ( 87')
Запасные: Павлов ВладимирВасильев Дмитрий АлексеевичЧистяков ДмитрийБязров ДавидАхметов ИльзатАртур Виктор ГимараесРодригао де Соуза
10 ноября. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).
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КЛАУДИНЬО – 4,5. Единственный из основы «Зенита», кто не отдыхал посреди недели. Может быть, это и сказалось, а может Клаудиньо просто не смог освоиться под прессом «Ахмата». Исмаэл и Камилов встречали его жёстко, быстро, а бразилец с каждой минутой нервничал всё больше.

16 потерь у Клаудиньо, восемь проигранных единоборств из 12, три фола. Ещё и на дриблинге бразильца прошли дважды. А опаснейший стандарт на последних минутах он превратил в контратаку «Ахмата» и попадание в штангу.

ДЕНИС АДАМОВ – 4,5. Видно, как страдает «Зенит» без уверенного голкипера. Денис Адамов пропустил от однофамильца на второй минуте и сразу же задрожал. Только усилиями полузащиты и обороны питерцы отодвигали игру от своих ворот, на последнем рубеже уверенности не чувствовалось.

Ни одного толкового спасения Денис не совершил (всего один сейв накопил) и заставил Семака вспоминать о травме Латышонка.

ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ – 4,0. Не справился с Садулаевым, распалив голевую атаку «Ахмата» уже на второй минуте. Лечи без проблем обострял из-под Караваева, так и отдав голевую передачу на Адамова.

Не получались у Вячеслава и передачи вперёд, только одна диагональ из четырёх достигла адресата. Такую игру своего крайнего защитника Семак вытерпел всего тайм.

Худший игрок гостей
Вячеслав Караваев Клаудиньо Денис Адамов Другой, напишу в комментариях
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Зенит Ахмат

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