Полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» после поражения от «Спартака», 0:4, высказался об уровне РПЛ, шутках Артёма Дзюбы и лучшем матче первого круга чемпионата.
- Прошла половина чемпионата. Подведите его итоги для команды и лично для вас.
- Лично для меня результат первого круга позитивный. Хотя, конечно, всегда можно играть лучше. Но я доволен. У нас были большие победы.
- Как оцените уровень РПЛ?
- Я приехал из Сербии, и по сравнению с нашей лигой здесь более интенсивный футбол с более высокими силовыми показателями. Любая ошибка сразу же наказывается.
- Какой матч в первом круге могли бы отметить, как самый лучший для «Акрона»?
- Лично мне самые большие эмоции принесла победа над «Ростовом». Ну и, конечно, отмечу дерби с «Крыльями Советов».
- Артём Дзюба играет не последнюю роль в вашей команде, и сегодня он много подсказывал своим партнерам на поле. Его в команде воспринимают как дядьку-наставника?
- Да, конечно. Наш игрок Стефан Лончар в шутку называет его «дед». Но его мнение очень ценно для нас. Вся команда уважает Артёма.
- Дзюба - известный шутник. Какую самую яркую его шутку могли бы вспомнить?
- Сразу на ум приходит, что он шутит над Лончаром, что у Стефана большой нос.
- Это правда?
- У нас у обоих большие носы. Но иногда мне кажется, что его нос больше (смеется).
Елена Григорьевская
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