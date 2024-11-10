Полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» после поражения от «Спартака», 0:4, высказался об уровне РПЛ, шутках Артёма Дзюбы и лучшем матче первого круга чемпионата.

- Прошла половина чемпионата. Подведите его итоги для команды и лично для вас.

- Лично для меня результат первого круга позитивный. Хотя, конечно, всегда можно играть лучше. Но я доволен. У нас были большие победы.

- Как оцените уровень РПЛ?

- Я приехал из Сербии, и по сравнению с нашей лигой здесь более интенсивный футбол с более высокими силовыми показателями. Любая ошибка сразу же наказывается.

- Какой матч в первом круге могли бы отметить, как самый лучший для «Акрона»?

- Лично мне самые большие эмоции принесла победа над «Ростовом». Ну и, конечно, отмечу дерби с «Крыльями Советов».

- Артём Дзюба играет не последнюю роль в вашей команде, и сегодня он много подсказывал своим партнерам на поле. Его в команде воспринимают как дядьку-наставника?

- Да, конечно. Наш игрок Стефан Лончар в шутку называет его «дед». Но его мнение очень ценно для нас. Вся команда уважает Артёма.

- Дзюба - известный шутник. Какую самую яркую его шутку могли бы вспомнить?

- Сразу на ум приходит, что он шутит над Лончаром, что у Стефана большой нос.

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- Это правда?

- У нас у обоих большие носы. Но иногда мне кажется, что его нос больше (смеется).

Елена Григорьевская