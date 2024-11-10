Камоцци назвал позорной работу Амарала в «Спартаке»

Томаш Амарал покинул должность спортивного директора «Спартака». Комментарий на этот счёт дал Франко Камоцци, который в своё время был советником владельца московского клуба.

«Я считаю, что пребывание Амарала в клубе было позорным, видел много постыдных решений. Например, как клуб отпустил Джикию и Соболева, а затем переход к трансферному рынку», - цитирует Камоцци Metaratings.

Также Камоцци указал на неспособность «Спартака» использовать молодых российских игроков.

«Спартак» после первого круга Премьер-лиги располагается на пятой позиции в турнирной таблице. Следующий матч «красно-белые» проведут в субботу, 23 ноября, - против «Локомотива».