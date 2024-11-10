Дзюба рассказал, чем его удивили фанаты «Спартака»

В воскресенье «Спартак» проводил домашний матч против «Акрона» и выиграл со счётом 4:0. Нападающий тольяттинской команды Артём Дзюба был удивлён отсутствием негатива в свой адрес со стороны фанатов «красно-белых».

«Со временем всё успокаивается, начинает просыпаться логика у людей. Намного потеплее болельщики стали, я думал, они с подколкой это делают. А они по‑тёплому. Удивился, время идёт», - цитирует Дзюбу «РБ Спорт».

За «Акрон» 36-летний Артём Дзюба провёл восемь матчей. В них нападающий записал на свой счёт два гола и три результативных паса на партнёров. На текущий момент «Акрон» располагается на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.