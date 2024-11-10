Ловчев: «Спартак» играл великолепно»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился комментарием об игре «красно-белых» в домашнем матче с «Акроном». Встреча 15-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 4:0.

Авторами забитых мячей стали Тео Бонгонда и Манфред Угальде, которые отметились дублями.

— «Спартак» играл великолепно. Станкович уже определился с игроками в линии нападения, они уже показывают хорошее взаимодействие, — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

По итогам 15 туров «Спартак» находится на пятой строчке в чемпионате России. В копилке команды Деяна Станковича 16 зачетных баллов.

В следующем туре «красно-белые» встретятся в дерби с «Локомотивом».