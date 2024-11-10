«Зенит» завершил первый круг РПЛ на втором месте

В воскресенье вечером «Зенит» добился волевой победы в гостях у «Ахмата» со счётом 2:1. Как следствие, питерцы обошли в турнирной таблице «Локомотив». Команда Сергея Семака завершила первый круг Премьер-лиги на втором месте. Даже если «Краснодар» проиграет «Рубину» в оставшемся матче, «быки» будут опережать «Зенит» за счёт победы в очном матче в конце сентября (2:0).

Следующий матч чемпионата России «Зенит» проведёт в субботу, 23 ноября, - против «Оренбурга» на выезде. Игра стартует в 12:00 по московскому времени.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов.