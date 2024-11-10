Ловчев: «Акрон» безобразно сыграл в матче со «Спартаком»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре «Акрона» в минувшем матче с «красно-белыми».

10 ноября подопечные Заура Тедеева с крупным счетом проиграли на выезде «Спартаку» (0:4).

— «Акрон» безобразно сыграл в матче со «Спартаком». Не могу объяснить, что делала оборона тольяттинцев. Детские тренеры, научите их! — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

На данный момент «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 16 баллов.

В следующем туре «Акрон» встретится в гостях с казанским «Рубином». Игра между командами пройдет 22 ноября после паузы на матчи сборных.