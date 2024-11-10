Президент РПЛ Александр Алаев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о том, устраивает ли лигу посещаемость матчей.

- Подводя итоги первого круга чемпионата РПЛ, вы назвали событием со знаком минус посещаемость матчей. Как лига работает над этим вопросом?

- Я говорил об отдельных матчах. При этом я хочу сказать, что РПЛ остается самым посещаемым спортивным мероприятием страны с точки зрения средней посещаемости. Причем с хорошим запасом. Цифры, которые колеблются от 11 до 12 тысяч человек на матче, с учетом всех имеющихся сложностей, это рабочие цифры. Но мы хотим большего, хотим двигаться вперед.

- Эти цифры вас устраивают?

- Нет. Совместно с клубами мы ведем работу. Как вы помните, ввели KPI, который стимулирует работу клубов в плане посещаемости. И мы двигаемся дальше. В ближайшее время проанонсируем новую программу РПЛ совместно с нашим партнером, направленную на увеличение посещаемости отдельных матчей.

- Введение KPI дает положительные результаты, как считаете?

- Конечно, дает. Просто не у всех пока получается с реализацией. Но все видели, что большинство клубов занимается этим вопросом. Уверен, что их работа приведет к результату.

- Вы верите, что в год столетия «Зенита» чемпион в РПЛ может смениться?

- Я верю, что мы все простые болельщики будем наблюдать яркую интригу до самого конца чемпионата.

Елена Григорьевская