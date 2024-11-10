Стало известно, когда «Спартак» окончательно решил увольнять Амарала

В воскресенье было объявлено об уходе Томаша Амарала с должности спортивного директора «Спартака». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», решение о расставании с португальцем в московском клубе зрело давно. Окончательно же «красно-белые» решили убирать Амарала после недавнего поражения от «Ростова» (0:1) в Кубке России.

Отметим, что «Спартак» завершил первый круг Российской премьер-лиги на пятой позиции в турнирной таблице. Ближайший матч команда Деяна Станковича проведёт в субботу, 9 ноября, - против «Локомотива». Московское дерби стартует в 18:00 по московскому времени.