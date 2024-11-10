Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о своей красной карточке, словах Артёма Дзюбы и итогах первой части чемпионата.

- Прокомментируйте свое удаление.

- Странное решение. Я до сих пор на эмоциях. Получается, я отнимаю мяч, и у нас должна идти контратака. Судья свистит и говорит, наш игрок лежит, и если бы я не свистнул, была бы контратака, но при этом он свистит, когда я чисто отнимаю мяч. Я спрашиваю судью: «Я фолил?» Он говорит: «Нет». Но при этом мяч остается не у нас. Мы проигрываем 0:4, зачем он нас душит, я не могу понять? Потом он дает желтую карточку, мы пообщались, все нормально. Я такой человек, который ощущает атмосферу на стадионе, и решил похлопать болельщикам в ответ на то, что они хлопали моей желтой карточке. Мой жест не был адресован судье.

- А арбитр расценил ваши аплодисменты в свой адрес?

- Да. Ему показалось, что это была моя реакция на желтую карточку. Я не настолько дурак, чтобы при счете 0:4 хлопать арбитру, чтобы получить красную карточку и пропустить матч с «Рубином».

- Артём Дзюба после матча сказал, что если бы играл в таком «Спартаке», то забил бы пять мячей «Акрону». Как вы понимаете его слова?

- Артём – футболист высокого уровня. Он мог бы забить и пять голов, я не сомневаюсь. Это сильный нападающий.

- Эти слова нельзя рассматривать, как претензии в адрес партнеров?

- Нет. Он партнеров уважает и любит. Не думаю, что это упрек.

- Подведите итоги первой части сезона. Команда идет на девятом месте.

- Мало кто ожидал от «Акрона», что мы будем на девятой строчке в таблице. Но мы недовольны тем, что потеряли много своих очков. Можем выступать намного лучше.

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- Алексей Батраков из «Локомотива» после этого тура вышел в лучшие бомбардиры чемпионата, забив десять мячей. Удивлены таким фактом, все-таки парню всего 19 лет?

- Я не слежу за «Локомотивом», но меня это не удивляет. Батраков работает и заслуженно набирает очки по системе «гол+пас». Могу пожелать ему удачи и обойтись без травм.

Елена Григорьевская