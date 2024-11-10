Быстрый обмен голами и победный от Кассьерры: «Зенит» переборол «Ахмат» в Грозном

«Ахмат» и «Зенит» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 15-го тура состоялся 10 ноября на стадионе «Ахмат Арена».

Репетиция этого матча прошла всего три дня назад. Только тогда «Зенит» и «Ахмат» играли в Санкт-Петербурге. Играли в рамках плей-офф Кубка России – тогда резерв питерского клуба вдоволь порезвился. Ерохин и компания оформили разгром, не затратив много сил основного состава. Поэтому Лусиано, Кассьерра, Вендел, Мостовой, Дуглас Сантос и другие на поле «Ахмат Арены» выходил «без отдышки».

Но это не спасло их от молниеносного начала «Ахмата». На второй минуте Лечи Садулаев пробежался по флангу и вырезал слева чёткий прострел. Мяч преодолел всех и достался Арсену Адамову, который ударом с пяти метров прошил своего однофамильца – 1:0. Классно начал «Ахмат», но классно ответил и «Зенит». Прошло всего семь минут, когда Кассьерра выудил мяч на дуге штрафной площади и подключил Мантуана. Густаво забежал правее, откуда и пробил под перекладину – 1:1.

В 10 минут уместились два гола, чуть успокоившие команды далее. Теперь уже «Зенит» атаковал осмотрительно, не форсировал события. Но и такого темпа хватило для второго гола в середине первого же тайма. Клаудиньо покатил налево на Мостового, а тот освободился от опеки и прострелил точно в ногу Гандри. Мастерски отскоком воспользовался Кассьерра, Матео в касание вколотил мяч под перекладину – 1:2.

Теперь уже счёт устраивал гостей, и стали они игру подсушивать. «Ахмату» сложно было пробиваться сквозь вязкий «футбол» Санкт-Петербурга, большую часть времени мяч гулял у команд без обострения. Но и в такой вариации у хозяев получалось напрягать Адамова. Даниил Уткин удивил передачей пяткой в штрафную площадь, Самородов завершил красивую атаку ударом, однако мяч прошёл рядом со штангой.

«Зенит» не торопился просыпаться, а игра всё больше увязала. В середине второго тайма даже Сергей Семак устал от скучного футбола, выпустив Педро и Александра Соболева вместо Лусиано Гонду и Густаво Мантуана. Но ситуация не изменилась, «Зенит» предпочёл сыграть аккуратно, просто дотянув минимальную победу до финального свистка. А перед ним ещё и Камилов получил красную карточку, заработав опасный штрафной для гостей. Но удар Клаудиньо со стандарта вылился только в контратаку грозненцев и удар в штангу от Садулаева.

Через 15 минут начинается сложнейший матч «Краснодара» в Казани, а пока «Зенит» догоняет лидера по набранным очкам.