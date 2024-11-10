Савичев: «Спартак» — это очень сильная команда, топ-клуб»

Воспитанник «Спартака» Константин Савичев, ныне выступающий за «Акрон», высказался о «красно-белом» клубе.

Перед игрой 15-го тура РПЛ «Спартак» - «Акрон» Савичев заявил, что у его команды было достаточно времени на подготовку.

«Конечно, «Спартак» — это очень сильная команда, топ-клуб, фаворит матча. Нет смысла говорить об этом подробно, «Спартак» — это «Спартак», — цитирует Савичева «ВсеПроСпорт».

Стоит сказать, что 10 ноября «Спартак» разгромил на своем поле «Акрон», забив сопернику четыре безответных мяча.

В следующем туре «красно-белые» сыграют дома с «Локомотивом», а коллектив из Тольятти отправится в Казань к «Рубину».