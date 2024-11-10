У «Спартака» есть пять кандидатов на пост спортивного директора

«Спартак» объявил об уходе Томаша Амарала с должности спортивного директора. Теперь московский клуб будет искать нового специалиста на этот пост. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «красно-белые» назначат нового спортивного директора до конца ноября, чтобы новый босс успел принять дела и подготовиться к зимнему трансферному окну.

По данным источника, «Спартак» имеет пятерых кандидатов на должность спортивного директора. В этом списке есть четыре иностранца и один россиянин. Фамилии не называются.

«Спартак» сейчас располагается на пятой позиции в турнирной таблице российского чемпионата.