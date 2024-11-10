Мостовой готов стать спортивным директором «Спартака»: «Хоть нормально поживу»

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой заявил о готовности занять должность спортивного директора «Спартака». Как известно, в воскресенье «красно-белые» объявили об уходе с этого поста Томаша Амарала.

«Вряд ли что-то изменится с приходом нового спортивного директора. В футболе же много денег крутится. Я бы пошёл, если бы меня позвали спортивным директором «Спартака». Хоть нормально поживу», - цитирует Мостового Metaratings.

«Спартак» после первого круга Российской премьер-лиги располагается на пятой позиции в турнирной таблице. В воскресенье команда Деяна Станковича порадовала своих болельщиков крупной победой над «Акроном» со счётом 4:0.