«Зенит» потерял игрока в Грозном

В воскресенье вечером «Зенит» проводит гостевой матч Российской премьер-лиги против «Ахмата». Примерно в середине второго тайма замена понадобилась полузащитнику питерской команды Густаво Мантуану. Бразильца пришлось менять на Педро.

Информация о травме Мантуана должна появиться после завершения матча. Будем следить за новостями.

А за матчем между «Ахматом» и «Зенитом» можно следить в текстовой трансляции на портале LiveResult. На момент замены Мантуана на табло горел счёт 1:2. Грозненцы быстро открыли счёт, но питерцы ещё в первом тайме ответили двумя результативными ударами.