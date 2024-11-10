Появилась информация о том, кто может заменить Томаша Амарала на посту спортивного директора московского «Спартака».

Напомним, 10 ноября пресс-служба «красно-белых» сообщила о разрыве трудового договора с Амаралом, который работал в столичном клубе с декабря 2023 года.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», руководство «Спартака» может рассмотреть кандидатуру Дмитрия Попова на место спортивного директора. Данный специалист хорошо знает латиноамериканский рынок и имеет достаточный опыт.

Стоит сказать, что Попов уже дважды занимал пост спортивного директора «Спартака».