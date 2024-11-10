Директор «Спартака» прокомментировал уход Амарала

Олег Малышев, который занимает пост генерального директора в «Спартаке», высказался об уходе Томаша Амарала с должности спортивного директора. Об уходе португальца было объявлено в воскресенье.

«Мы благодарны ему за работу. Он сделал несколько успешных трансферов: Угальде и Барко. Клуб не в полной мере доволен результатами работы в летнее трансферное окно. Пришло время двигаться дальше. Не жалею, что его выбрали», - цитирует Малышева Sport24.

«Спартак» в воскресенье разгромил на своём поле «Акрон» со счётом 4:0. Первый круг Российской премьер-лиги команда Деяна Станковича завершила на пятой позиции в турнирной таблице.

Следующий матч «Спартак» проведёт в субботу, 23 ноября, - против «Локомотива».