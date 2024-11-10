Стало известно, будет ли Станкович уволен из «Спартака» вслед за Амаралом

Появилась информация о будущем главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

10 ноября пресс-служба «Спартака» объявила о расставании со спортивным директором Томашем Амаралом, который перед началом сезона привел Станковича в клуб.

— Я считаю, что увольнение Амарала не влияет на Деяна. Он наш тренер, и будем делать все для его успеха, — заявил «Матч ТВ» генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.

После 15 туров «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 28 баллов.

Соперником «Спартака» в следующем туре станет «Локомотив». Игра пройдет 23 ноября.