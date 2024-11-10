Глава РПЛ Алаев назвал проблему ЭСК

Александр Алаев, который работает на должности президента Российской премьер-лиги, высказался об экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС). По мнению Алаева, работа ЭСК не является идеальной.

«ЭСК выгораживает судей? Я считаю, да. Это одна из главных ошибок. Надо правильно поддерживать судей. ЭСК судей пытается защитить всегда», - цитирует Алаева Sport24.

Отметим, что вопросы судейства остаются обсуждаемыми в российском футболе. При этом вердикты ЭСК регулярно не принимаются представителями клубов.

На первом месте в турнирной таблице Премьер-лиги сейчас располагается «Краснодар».