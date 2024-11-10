«Краснодар» объявил состав на матч РПЛ в Казани

Программу первого круга Российской премьер-лиги будет закрывать матч между «Рубином» и «Краснодаром». Рулевой «быков» Мурад Мусаев решил включить в стартовый состав следующих футболистов:

Агкацев, Петров, Кайо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Козлов, Батчи, Ленини, Кордоба.

Матч между «Рубином» и «Краснодаром» стартует в 19:45 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Краснодар» располагается на первой позиции в турнирной таблице российского чемпионата. В этом сезоне РПЛ «быки» ещё не проигрывали (одиннадцать побед и три ничьи).