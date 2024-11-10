Раскрыта причина увольнения Амарала из «Спартака» — дело в трансферах

Стало известно, почему Томаш Амарал покинул пост спортивного директора московского «Спартака».

Пресс-служба «красно-белых» объявила о расставании с португальским специалистом после победы в 15-м туре РПЛ над «Акроном» (4:0).

Как утверждает портал «РБ Спорт», Амарал был уволен по решению руководства, которое осталось недовольно работой португальца на летнем трансферном рынке.

По данным источника, Амаралу заранее сообщили об увольнении, а после победы над «Акроном» он попрощался с командой в раздевалке.

После 15 туров «Спартак» занимает пятое место в чемпионате России, имея в активе 28 очков.