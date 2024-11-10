Салихова отреагировала на уход из «Спартака» Амарала

В воскресенье «Спартак» объявил об уходе Томаша Амарала с поста спортивного директора. Комментарий на этот счёт дала Зарема Салихова – супруга бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна.

«Два года, два спортивных директора, два тренера. «Спартак» не отступает от графика. Третий год «Лукойла» и будет третий спортивный директор. Стратеги!» - цитирует Салихову Metaratings.

«Спартак» ранее разгромил на своём поле «Акрон» со счётом 4:0. Первый круг Российской премьер-лиги команда Деяна Станковича завершила на пятой позиции в турнирной таблице.

Следующий матч чемпионата «Спартак» проведёт в субботу, 23 ноября, - против «Локомотива».